İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesinin ardından dünyanın dikkati bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrildi. İsrail Beyrut'ta saldırılarını artırırken, dünyanın dört bir yanından gazeteciler de bölgeye gitti.
Beyrut'ta son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında zor anlar yaşadı. Öztürk, Beyrut sokaklarında yayın yaparken kameramanıyla birlikte saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını istemeyen bir kişi, kamerayı düşürmek istedi. Yayında olduklarını söyleyen Öztürk, engellemeye çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Fulya Öztürk, Lübnan'da canlı yayında saldırıya uğradı - Son Dakika
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