Furkan Apartmanı Davasında Beraat Kararına Karşı Aileler Adalet Nöbetine Başladı

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HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa beraat verilmesine karşı aileler adalet nöbetine başladı. Oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, ANKA Haber Ajansı'na konuştu, "Açıkça kolon kesildiği tespit edilmiş bir yerde 3 sanığa beraat kararı verilmesini asla kabul etmiyoruz. 51 canın ölümünden sorumlu firari müteahhitlerin yakalanmasını talep ediyoruz" dedi.

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının olduğu tek bina olarak kayıtlara geçti. Bina enkazında 51 kişi yaşamını yitirdi. Apartmanda kolon kesildiği tespit edildi.

19 Temmuz'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat, fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyası ise tefrik edildi. Mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı.

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, 3 sanığa beraat verilmesine karşı Furkan Apartmanı enkazı önünde adalet nöbetine başladı. Vatandaşlar, "Beraat kararını kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz", "Bu binada kolon kesildi, adalet istiyoruz", "Katiller dışarıda adalet nerede?" yazılı pankart taşıdı.

Çöken Furkan Apartmanı'nda 19 yaşındaki oğlu Emre Şahin'i kaybeden Seçkin Şahin, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Şahin, "Açıkça kolon kesildiği tespit edilmiş bir yerde 3 sanığa beraat kararı verilmesini asla kabul etmiyoruz. 51 canın ölümünden sorumlu firari müteahhitler Sever kardeşlerin yakalanmasını talep ediyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.