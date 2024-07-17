Furkan Apartmanı\'nda Yakınlarını Kaybedenler Nizip\'te Adalet Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler ve Nizipli yurttaşlar, 19 Temmuz'da görülecek karar duruşması öncesi Nizip'te "adalet" yürüyüşü gerçekleştirdi. Acılı aileler, "Gün gelecek devran dönecek, katiller bize hesap verecek" dedi.

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının olduğu tek bina olarak kayıtlara geçti. Bina enkazında 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar, Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar ve bina müteahhitlerinden Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever ise firari. Sever kardeşlerle ilgili, davanın geçen mart ayında görülen 4'üncü duruşmasında yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırıldı.

27 Nisan'da görülen 5'inci duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Firari sanıklar Sever kardeşlerin avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunmuş, bu talep duruşma salonunda tepki toplamıştı.

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler ve Nizipli yurttaşlar 19 Temmuz'da görülecek karar duruşması öncesi Nizip'te "Adalet" yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, "51 canımız için adalet istiyoruz", "adalet yerini bulsun", "asrın felaketi değil asrın cinayeti" ve "adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşındı ve "Gün gelecek devran dönecek, katiller bize hesap verecek" sloganı atıldı. Yürüyüşün ardından açıklama yapıldı.

"Adalet istiyoruz"

Çöken Furkan Apartmanı'nda 19 yaşındaki oğlu Emre Şahin'i kaybeden Seçkin Şahin, "Deprem davalarını etkileyecek emsal bir karar çıkması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hep birlikte olabilirsek adaleti sağlayabiliriz" diye konuştu.

Furkan Apartmanı'nda yakınını kaybeden Erkan Şahin, depremde hayatını kaybeden 51 yurttaşın adını okudu, yurttaşlar "burada" diye haykırdı. Erkan Şahin, "Susmayacağız, unutmayacağız, adalet istiyoruz. 51 canımız için adalet istiyoruz. Onlar sadece bu son uykuya dalmışlardı. Bir avuç kar hırsından gözü dönmüş insanların binaya verdiği zarardan habersizlerdi. Deprem onları amansız yakaladı. Deprem değil cinayet" şeklinde konuştu.