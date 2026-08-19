Adana'da Furkan Vakfı liderinin evinde polis araması
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ADANA'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki evinde polis ekipleri tarafından arama yapılıyor. Çevrede çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin evdeki arama çalışmaları devam ediyor.
ADANA'da, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde polis ekipleri arama yapılıyor. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Kuytul'un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin evdeki araması devam ediyor.
Kaynak: DHA
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