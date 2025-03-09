Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor - Son Dakika
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Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor

Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor Suriyeli amatör futbolcu Muhammed Berat: "Suriye'de 10 yaşında futbola başladım ve 25 yaşındayım hala futbol oynamaya devam ediyorum" Kumlu Belediye Spor Kaptanı Mehmet Uslanmaz:...

09.03.2025 11:02
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Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor

Suriyeli amatör futbolcu Muhammed Berat: "Suriye'de 10 yaşında futbola başladım ve 25 yaşındayım hala futbol oynamaya devam ediyorum"

Kumlu Belediye Spor Kaptanı Mehmet Uslanmaz: "Biz kendisiyle aile olduk, takıma çok büyük katkısı var ve bu yüzden Muhammed'in kalmasından yanayız"

HATAY - Hatay'da yaşayan Suriyeli Muhammed Berat, 10 yaşında başlayan futbol hevesini savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de devam ettiriyor. Mermercilik yapan ve amatör olarak futbol oynayan Suriyeli Muhammed, takımına olan katkısıyla takım arkadaşlarının takdirini topluyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak 2016 yılında Hatay'a sığınan 25 yaşındaki Muhammed Berat, Kumlu ilçesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Türk vatandaşlığı alan Suriyeli Berat, mermer işinde çalışırken aynı zamanda amatör olarak futbolda oynuyor. Kumlu Belediye Spor 'da meşin yuvarlak peşinde koşan Berat, 10 yaşındayken başlayan hevesinden savaşa rağmen vazgeçmedi. Takım arkadaşları tarafından skora olan etkisiyle takdir toplayan Berat, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasını da mutlulukla karşıladığını ifade ederek ülkesini ziyarete gitmeyi planladığını söyledi.

"Ben hem futbol oynuyorum hem de mermer işinde çalışıyorum"

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla 9 yıl önce Hatay'a sığınan ve futbol oynayan Suriyeli amatör futbolcu Muhammed Berat, "Ben 9 yıl önce Suriye'den geldim. Suriye'de savaş bitti ama ben burada kalacağım. Türkiye'den Allah razı olsun. Benim ailem burada ve Suriye'de kimsem yok. Ben hem futbol oynuyorum hem de mermer işinde çalışıyorum. Ben futbola Suriye'de 10 yaşında başladım. Şimdi 25 yaşındayım ve burada futbol oynamaya devam ediyorum. Bugünkü maçı kazanamadık ve 3 - 2 yenildik. İyi oynamadım fakat skora 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladım. Esad gitti ve Suriye daha iyi hale gelecek. Türkiye'den ve Türk milletinden çok memnunum. Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Benim Suriye vatandaşlığım olduğu için ziyarete gideceğim. Yaşamak için Türkiye'de kalacağım, 1 yıl sonra ziyaret için gideceğim" dedi.

"Biz kendisiyle aile olduk, takıma çok büyük katkısı var ve bu yüzden Muhammed'in kalmasından yanayız"

Sezon başında takıma katılan Muhammed'den memnun olduklarını ve Türkiye'de yaşamaya devam etmesini istediklerini belirten takım kaptanı Mehmet Uslanmaz, "Muhammed ailemize çok çabuk adapte oldu. Takımı ve takım arkadaşlarını benimsedi. Gücümüze güç kattı. Futbolculuğu ve kişiliği olarak ben kendisinden memnunum. Biz Muhammed'in burada kalmasını istiyoruz. Türkiye vatandaşlığı da var. Kalırsa da veya giderse de başımızda yeri var. Biz kendisiyle aile olduk. Takıma çok büyük katkısı var. Biz Muhammed'in kalmasından yanayız. Muhammed sezon başında gelmişti. Muhammed'den saha içi ve saha dışından memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Futbol, Güncel, Kumlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor - Son Dakika

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