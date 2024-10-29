Futbol Maçında Muhabire Saldırı

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(ANKARA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray- Beşiktaş futbol karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte spor muhabiri E.K'ye saldırdığı belirtilen şüpheli şahıs S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray stadının önünde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "28 Ekim 2024 saat 23.10 sıralarında basın mensuplarının bulunduğu alanda kargaşa olması sebebiyle olaylara müdahale edilmiştir. Spor muhabiri E.K.'nın yüzünde kanama olduğu görülmüş, alanda bulunan ambulans aracıyla hastaneye sevki sağlanmıştır. Araştırmalar sonucunda; E.K. isimli şahsı darp eden şahsın S.G. isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanmış, 6222 SKM madde 17 kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Şahıs sabah mevcutlu olarak sevk edilecek" ifadesine yer verildi.