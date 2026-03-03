Futbol Takımı Katar'da Mahsur Kaldı

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısı gerekçesiyle hava sahasının kapatılması nedeniyle, Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın 11-13 yaşlarındaki 21 oyuncusunun ve 8 yöneticisinin Katar'dan dönemediği öğrenildi.

Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın 11-13 yaşlarındaki 21 oyuncusu ve 8 yöneticisi, 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Doha'da düzenlenen turnuvaya Aspire Akademi'nin davetlisi olarak katılmak üzere Katar'a gitmişti.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısı gerekçesiyle Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın yöneticileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile temas kurduklarını bildirdi.