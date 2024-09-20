Futbolcuları Dolandıran Banka Müdürü Yargılanıyor - Son Dakika
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Futbolcuları Dolandıran Banka Müdürü Yargılanıyor

Futbolcuları Dolandıran Banka Müdürü Yargılanıyor

Seçil Erzan, tanınmış isimleri dolandırmakla suçlanıyor; 700 bin doları faiz ödemelerine harcadığını söyledi.

20.09.2024 15:57
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Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada Erzan, " Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "Başkalarına faiz olarak ödedim. O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim" dedi.

Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor. Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Taraf avukatları da mahkemeye katıldı. Seçil Erzan'a, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi de soruldu.

'FON ADI ALTINDA PARA ALMADIM'

"Fatih Terim'den elden para aldınız mı?" sorusuna Erzan, "Ondan fon adı adı altında para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişki nedeniyle 300 bin ve 400 bin dolar aldım. Bu parayı bana 'Bozcada'da ev al, arsa al, hisse senedi al sat' diye verdi. Ben de 'Yaparım' dedim ama yapamadım. Euro Bond işleminden zarar etmişti ve bankaya çok kızmıştı. Parasını çekmeyi düşünüyordu. Aramızdaki abi – kardeş ilişkisinden dolayı bu 700 bin doların getirisi olarak kendisine dönem dönem ödemeler yaptım" dedi.

'700 BİN DOLARIN FAİZİ OLARAK ÖDEMELER YAPTIM"

Erzan, "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım. O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı?" diye yanıt verdi. Erzan, "Fatih Terim'den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

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