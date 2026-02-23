Futbolda Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı - Son Dakika
Futbolda Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı

23.02.2026 22:30
Futbol yöneticilerine yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında Adana Demirspor'dan Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya, Ankaragücü yöneticisi Adem Başbilen, Yeni Malatyaspor yöneticisi Ahmet Topdağ, Antalyaspor yöneticileri Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar Tuncay Gülel, Bodrumspor yöneticisi Caner Tuna, Göztepe yöneticisi Enes Memiş, Giresunspor yöneticileri Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim Inaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol, Alanyaspor yöneticisi Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler, Denizlispor yöneticisi Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya, Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez, Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven, Sivasspor yöneticisi Yasin Ocak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 28 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA

