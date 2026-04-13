Gabon'da Sosyal Medya Düzenlemesi Başladı

Gabon'da sosyal medya ve dijital platformların kullanımını kapsamlı şekilde düzenleyen ve kimlik zorunluluğu getiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, ülkede sosyal medya kullanmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kimlik bilgilerini beyan etmesi zorunlu hale getirildi.

Kullanıcıların ad, soyad, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin yanı sıra gerektiğinde ulusal kimlik numarasıyla doğrulanabilir dijital kimlik sunması gerekiyor.

Kararname, Gabon'da erişilebilen tüm sosyal medya içeriklerini kapsarken, ücretsiz ya da ücretli tüm dijital hizmetleri de düzenleme altına alıyor.

Düzenlemeye göre, kullanıcılar, paylaştıkları içeriklerden doğrudan sorumlu tutulurken, yasa dışı içeriklerin üretilmesi, paylaşılması veya yayılmasına katkı sağlanması durumunda hukuki sorumluluk doğuyor.

Sosyal medya hesapları için alt yaş sınırının 16 olarak belirlendiği düzenlemede, bu yaşın altındaki bireylerin hesap açması yasaklandı ve ebeveynler 16 yaş altındaki çocukların dijital faaliyetlerinden sorumlu tutuldu.

Kararnameyle birlikte, sosyal medya platformlarına da geniş yükümlülükler getirildi. Platformların kullanıcı kimliklerini doğrulaması, yasa dışı içerikleri kaldırması, ilgili verileri saklaması ve gerektiğinde yetkili makamlara iletmesi zorunlu kılındı.

Ayrıca yapay zeka ile üretilen içeriklere ilişkin özel düzenlemelere yer verilen kararnamede, rıza dışı oluşturulan içerikler, kamu düzenini bozabilecek sahte içerikler ve çocuklarla ilgili cinsel içerikler yasak kapsamına alındı.

Yargı makamlarına geniş yetkiler tanıyan düzenleme, gerekli görülmesi halinde sosyal medya hesaplarının askıya alınmasına, içeriklerin kaldırılmasına ve platform erişiminin geçici olarak sınırlandırılmasına imkan sağlıyor.

İhlaller için hapis ve para cezaları öngören kararnameye göre, kimlik bilgilerini beyan etmeyen kullanıcılar 1 yıla kadar hapis ve 5 milyon CFA frangı (yaklaşık 400 bin Türk lirası) ila 50 milyon CFA frangı (yaklaşık 4 milyon Türk lirası) arasında para cezasına çarptırılabilecek.

Düzenlemede, başkasının kimliğini kullanarak hesap açılması veya yanıltıcı içerik üretilmesi durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.