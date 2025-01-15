Gabon'da Yeni Kabine Açıklandı

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Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, revizyon yaptığı yeni kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Nguema'nın yeni kabinesini daha etkin reform politikalarını desteklemek üzere yeniden düzenlediği bildirildi.

Yeni kabinede Başbakan Raymond Ndong Sima görevlerini korurken, bakanlık sayısı 31'den 35'e çıkarıldı.

Yeni atamalar arasında Ekonomi Bakanı olarak Mark Alexandre Doumba ve Hükümet Sözcüsü olarak eski muhalif Seraphin Akure-Davain öne çıktı.

Yeni kabinede kadın temsil oranı artırılarak, önceki hükümette 9 olan kadın bakan sayısı 11'e yükseltildi.

Yeni kabinede dikkati çeken diğer isimler arasında, Çevre ve İklim Bakanlığına atanan Mays Mouissi ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapacak olan Brice Paillat bulunuyor.

Görevden alınan bakanlar arasında ise eski Ulaştırma Bakanı Loic Ndinga Moudouma ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Andre Jacques Augand yer alıyor.

Revizyon kapsamında bazı bakanlıklar yeniden yapılandırıldı. Buna göre, Mesleki Eğitim, Eğitim Bakanlığından ayrılarak bağımsız bir bakanlık haline getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Sanat Bakanlığı ayrı birer bakanlık olarak kuruldu ve Tarım Bakanlığı, hayvancılık ve denizcilik alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Gabon'daki darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti. General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.