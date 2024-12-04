Gaga Bulut Canlı Yayında İstismar İtirafı

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(İSTANBUL) - Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un yaptığı canlı yayında, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf ettiği açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Kamuoyunda "Gaga Bulut" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yayınına aldığı 40 yaşındaki erkek, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu istismara maruz bıraktığını itiraf etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası savcılık harekete geçti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaya şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda @Gagabulutt isimli X hesabından yayınlanan ve 13 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmaları içeren video yayını ve sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak @Gagabulutt isimli X hesabı sahibi ile yayında konuşma yapan şahıs hakkında müstehcenlik suçundan dolayı, ayrıca videoda konuşan şahsın konuşmalarında belirttiği olay ile ilgili olarak çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin tespiti ile hakkında gözaltı kararı verilmiştir."