Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek doğaya salındı - Son Dakika
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Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek doğaya salındı

Zonguldak'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına karşı mücadele kapsamında 600 yırtıcı böcek doğaya salındı. Gal arısı, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyerek ağaçların kurumasına sebep oluyor. Bu durum kestane rekoltesini düşürüp kestane balı üretimini azaltıyor. Zonguldak Valiliği, gal arısının yoğun zarar yaptığı bölgelerde faydalı böcek salımının devam edeceğini duyurdu.

09.05.2024 19:06
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Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek doğaya salındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına karşı faydalı 600 yırtıcı böcek doğaya salındı.

Türkiye'de 2014 yılında Yalova ve Bursa'da ortaya çıkan ve ana vatanı Çin olan gal arısına karşı mücadele sürüyor. 2020 yılından itibaren Zonguldak'ta da görülen; kestane ağaçlarının tomurcuklarına bıraktığı yumurtalarla birlikte çoğalan gal arası, ağaçların çiçek açmasını engelleyerek zamanla kurumasına sebep oluyor.

Kestanedeki rekolteyi de düşüren, kestane balının üretiminin azalmasına da sebep olan gal arısına karşı mücadele programı çerçevesinde doğaya 600 yırtıcı böcek salındı. Kilimli ilçesine bağlı Göbü Şirinköy'de dğaya salınan "Torymus sinensis"ler ile birlikte kestane ağaçlarının korunması hedefleniyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan ve görevli personellerin katılımıyla gal arısına karşı mücadelenin süreceği ifade edildi.

Zonguldak Valiliği; 'Doğada biyolojik denge için faydalı böcek popülasyonu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar kestane gal arısının yoğun zarar yaptığı bölgelerde faydalı böcek salımına devam edilecektir" paylaşımında bulundu.

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek doğaya salındı - Son Dakika

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