Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Terk Edildi

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(İSTANBUL) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray- Adana Demirspor maçının 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi.

Süper Lig'de 23'üncü hafta maçında ligin son sırasındaki Adana Demirspor ve lider Galatasaray, İstanbul'da Rams Park'ta karşı karşıya geldi.

Oğuzhan Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın tatil ettiği karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapılması bekleniyor.