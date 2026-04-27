Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti. Fenerbahçe, derbide gol sevinci yaşayamazken bu sezon 4. kez fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertliler dış sahada 16 maça çıktı, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; 34 gol atıp 18 gol yedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 11. derbisine çıktı ve 6. galibiyetini aldı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un kararları, eski hakemlerin yorumlarıyla tartışıldı. Eski hakemler, Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonunda sarı kart görmesi gerektiğini, Nene'nin müdahalesinin penaltı olduğunu ve Ederson ile Yunus Akgün'ün ikinci sarı karttan atılması gerektiğini belirtti.