Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı
Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı

27.04.2026 07:29
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçe bu sezon 4. kez gol atamazken, derbinin hakem kararları tartışma yarattı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti. Fenerbahçe, derbide gol sevinci yaşayamazken bu sezon 4. kez fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertliler dış sahada 16 maça çıktı, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; 34 gol atıp 18 gol yedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 11. derbisine çıktı ve 6. galibiyetini aldı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un kararları, eski hakemlerin yorumlarıyla tartışıldı. Eski hakemler, Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonunda sarı kart görmesi gerektiğini, Nene'nin müdahalesinin penaltı olduğunu ve Ederson ile Yunus Akgün'ün ikinci sarı karttan atılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’dan haber var
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Trump’tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı - Son Dakika
