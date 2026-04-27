Galatasaray, tarihi derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluğa çok yaklaştı. Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğu kucakladığını belirtti. Levent Tüzemen, 'İyiler her zaman kazanır' derken, Ömer Üründül 'Artık Galatasaray şampiyondur' ifadesini kullandı. Erman Toroğlu, Galatasaray'ın şampiyonluğu kazandığını söyledi. Ahmet Çakar, 'Lig bitti' yorumunu yaparken, Zeki Uzundurukan, Galatasaray taraftarının şampiyonluk şarkıları söylemeye başladığını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, şampiyonluk kapıda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?