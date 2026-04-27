Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, dünya basını şampiyonluğa yaklaştığını yazdı

Galatasaray, Süper Lig derbisinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 74'e yükselten sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

Derbinin ardından dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğa yaklaştığına dikkat çekildi. İspanyol AS, "Galatasaray şampiyonluğa doğru belirleyici bir adım attı" derken, Marca Osimhen'in performansını övdü. Alman Spox, "Leroy Sane'nin formasını giydiği Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı" ifadelerini kullandı. Kicker ise "Türkiye Ligi şampiyonluk yarışında sonuç neredeyse belli oldu" yorumunu yaptı.

Fransız L'Equipe, Galatasaray'ın şampiyonluğu neredeyse garantilediğini belirtirken, Foot Mercato ve SoFoot da benzer ifadeler kullandı. İtalyan Calciomercato, Galatasaray'ın bir sonraki maçta şampiyonluğu garantileyebileceğini yazdı. İngiliz BBC ise maçın gollerini ve puan durumunu aktardı.