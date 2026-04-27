Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, dünya basınında yankı buldu

Galatasaray, Süper Lig derbisinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 74'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, bitime 3 maç kala Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı.

Dünya basını derbiyi geniş şekilde ele aldı. İspanyol AS, 'Galatasaray şampiyonluğa doğru belirleyici adım attı' yorumunu yaparken, Marca Osimhen'in performansını öne çıkardı. Alman Spox, 'Leroy Sane'nin formasını giydiği Galatasaray şampiyonluğa yaklaştı' ifadelerini kullandı. Kicker ise 'Osimhen gol attı, Ederson kırmızı kart gördü' diyerek maçı özetledi.

Fransız L'Equipe, Galatasaray'ın ezici bir skorla kazandığını ve şampiyonluğu neredeyse garantilediğini belirtti. Foot Mercato ve SoFoot da benzer ifadelerle galibiyetin önemine vurgu yaptı. İtalyan Calciomercato, 'Liderliğini pekiştirdi' derken, BBC ise Osimhen'in golüyle açılışı yapan Galatasaray'ın ikinci yarıda farkı artırdığını aktardı.