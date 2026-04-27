Galatasaray Farkı: 3-0

27.04.2026 08:50
Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Maçın kırılma anı Talisca'nın kaçırdığı penaltı oldu.

İlk yarının büyük bölümünde Galatasaray, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşarak baskı kurarken, Fenerbahçe sadece 2 kez varlık gösterebildi. Maçın başında Fenerbahçe, Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun topla penaltı kazandı ancak Anderson Talisca kötü bir vuruşla kaçırdı. Bu an kırılma noktası oldu ve Galatasaray oyunun kontrolünü ele aldı. Victor Osimhen'in diziyle attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda Fenerbahçe hızlı başlasa da Galatasaray oyun ve oyuncu kalitesi farkını ortaya koydu. Barış Alper'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında Lucas Torreira'nın golüyle skor 3-0 oldu. Son üç haftaya girilirken yedi puanlık fark, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığını gösteriyor.

Hakem Yasin Kol, verdiği ve vermediği kararlarla maça damga vurdu. İlk yarıda net sarı kartları atlarken, Yunus Akgün'e haksız sarı kart çıkardı. Osimhen'in agresif tavırları kırmızı kart gerektirirken, Mert Müldür'ün top atmasını es geçti. Yunus ikinci yarıda ikinci sarı kartı görmeliydi. Nelson Semedo, Mario Lemina, Milan Skriniar ve Davinson Sanchez'e sarı kart gösterilmesi gerekirken gösterilmedi.

Maçın önemli pozisyonları: 11. dakikada Davinson Sanchez'in müdahalesi penaltıydı ancak sarı kart çıkmadı. 21. dakikada Dorgeles Nene'nin müdahalesine penaltı verilmedi. 39. dakikada Oosterwolde-Osimhen mücadelesinde penaltı yoktu. 61. dakikada Oosterwolde'nin müdahalesi penaltıydı ve ikinci sarı kart görmeliydi. 62. dakikada Ederson kırmızı kart gördü ancak daha ilk yarıda atılmayı hak ediyordu.

Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı Boyutu ağızları açık bıraktı Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı

Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
Trump'tan saldırı açıklaması: İran'a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi
