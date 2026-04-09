Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 Yenerek Liderlik Yolunda Kritik Galibiyet Aldı

09.04.2026 09:50
Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi 3-1 yenerek Süper Lig'de kritik bir galibiyet aldı. Maçta konuk ekip, 5. dakikada Barış Alper, 19. dakikada İlkay ve 75. dakikada Lemina'nın golleriyle öne geçti. Göztepe ise 50. dakikada Juan'ın golüyle farkı bir puana indirdi. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 67'ye çıkararak rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki farkı 4 puana yükseltti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, maçı değerlendirdi. Meleke, Galatasaray'ın Barış Alper'i santrfor olarak başlatmasının doğru bir tercih olduğunu ve ilk yarıdaki 2-0'lık üstünlüğün buna bağlı olduğunu belirtti. Onay ise Galatasaray'ın erken gollerle maça iyi başlamasının ve ilk yarıdaki yüksek konsantrasyonunun galibiyette kilit rol oynadığını vurguladı. Göztepe, ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen beraberlik golünü bulamadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

