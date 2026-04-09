Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 Yenerek Süper Lig'de Liderliğini Pekiştirdi

09.04.2026 12:02
Galatasaray, Süper Lig erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 67 puana yükseldi. Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşısındaki galibiyet sayısını 39'a çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede, 5'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafa golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 19'uncu dakikada İlkay Gündoğan'ın şutunun Allan Godoi'ye çarpmasıyla durumu 2-0'a taşıdı. İkinci yarıda 50'nci dakikada Juan'ın golüyle farkı 1'e indiren Göztepe'nin ataklarına Uğurcan Çakır başarılı kurtarışlarla cevap verdi ve 75'inci dakikada Mario Lemina'nın golüyle Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray, 67 puana yükselerek en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Ayrıca, Liverpool ve Trabzonspor maçlarında alınan yenilgilerin ardından galibiyetle tanışan sarı-kırmızılı ekip, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmış oldu. Göztepe'ye karşı üst üste 9'uncu galibiyetini alan Galatasaray, bu sezon ikinci kez iki maçlık yenilgi serisinin ardından ilk maçta galip geldi.

Barış Alper Yılmaz, 5'inci dakikada attığı golle bu sezonki gol sayısını 11'e çıkararak 5 maçlık gol hasretine son verdi ve Süper Lig'de 6 maç sonra yeniden golle buluştu. Mario Lemina ise 75'inci dakikada attığı kafa golüyle bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Galatasaray, bu sonuçla Göztepe karşısında Süper Lig'deki galibiyet sayısını 39'a yükseltti ve deplasmanda üst üste 4'üncü galibiyetini alarak bu seride bir ilki gerçekleştirdi.

