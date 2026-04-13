Galatasaray, Kocaelispor Beraberliğiyle Puan Farkını 2'de Bıraktı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ağırladı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi. Galatasaray'ın golü 30. dakikada Leroy Sane'den gelirken, Kocaelispor 72. dakikada Bruno Petkovic ile skoru eşitledi. Bu beraberlikle Galatasaray 68 puana yükseldi, ancak hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan puan farkı 2'ye düştü. Kocaelispor ise son 2 maçından beraberlikle ayrılarak puanını 35'e çıkardı.

Hürriyet yazarları, Galatasaray'ın bu puan kaybını analiz etti. Banu Yelkovan, maç öncesi tüm istatistiklerin Galatasaray'ı favori gösterdiğini, ancak futbolun anları ödüllendirdiğini vurguladı. Galatasaray'ın oyunda üstün olmasına rağmen skora yansıtamadığını, özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda doğru dengeyi bulamadığını belirtti. Uğur Meleke ise Kocaelispor'un defansif oyunuyla dikkat çektiğini, ligdeki ilk sezonlarında fiziksel ve adam adama savunma stratejisiyle başarılı olduklarını ifade etti. Galatasaray'ın orta sahadaki sorunlarının ikinci yarıda devam ettiğini ve Kocaelispor'un bu sayede puanı hak ettiğini değerlendirdi.