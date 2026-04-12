Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u Ağırlıyor

12.04.2026 17:50
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Galatasaray, ligde 28 maçta 21 galibiyet elde ederek 67 puanla lider durumda. Kocaelispor ise 34 puanla haftaya girdi. Maçta önemli oyuncuların sakatlıkları bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde 28 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray'ın 67 puanı bulunuyor. Son maçında Göztepe'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, evindeki son 32 lig maçında yenilgi yaşamadı. Evindeki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı alan Galatasaray, bu süreçte 26 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Kocaelispor ise 34 puanla haftaya girdi ve 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 12 yenilgi aldı. Geçen hafta Başakşehir ile golsüz berabere kalan takım, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 yenen Kocaelispor, bu rekabette her iki maçı da kazandığı bir sezon geçirmedi.

Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kocaelispor'da Wieteska, Jovanovic ve Balogh sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak. Karşılaşma, 20.00'de Rams Park'ta başlayacak ve beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım

Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
