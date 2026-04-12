Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde 28 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray'ın 67 puanı bulunuyor. Son maçında Göztepe'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, evindeki son 32 lig maçında yenilgi yaşamadı. Evindeki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı alan Galatasaray, bu süreçte 26 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Kocaelispor ise 34 puanla haftaya girdi ve 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 12 yenilgi aldı. Geçen hafta Başakşehir ile golsüz berabere kalan takım, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 yenen Kocaelispor, bu rekabette her iki maçı da kazandığı bir sezon geçirmedi.

Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kocaelispor'da Wieteska, Jovanovic ve Balogh sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak. Karşılaşma, 20.00'de Rams Park'ta başlayacak ve beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.