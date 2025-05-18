Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla Hürriyet Caddesi'nde yürüyen taraftarlar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mahmut A, Muhammed A. ve Baver A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray Kutlamasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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