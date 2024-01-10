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Galatasaray, Sivas'ta coşkulu karşılandı - Son Dakika
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Galatasaray, Sivas'ta coşkulu karşılandı

Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi. Özel uçakla havalimanına inen sarı-kırmızılı takım, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirirken, bazı taraftarlar da meşale yakarak sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray takımı, maç öncesi konaklayacağı otele geçti. Maç yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

10.01.2024 - 18:28,  Güncelleme: 18:30
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SPOR Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

Hüsnü Ümit AVCI - Alperen YILDIZ SİVAS,(DHA)- Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, maç bu kente geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada, hakem Zorbay Küçük görev yapacak. (DHA)

Galatasaray, Sivas\'ta coşkulu karşılandı
Kaynak: DHA
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