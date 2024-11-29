Galatasaray Taraftarı Hükümlü Maçta Yakalandı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarı Hükümlü Maçta Yakalandı

Galatasaray Taraftarı Hükümlü Maçta Yakalandı

Bursa'da 22 yıl hapis cezası bulunan Emrah Aktaş, AZ Alkmaar-Galatasaray maçını izlediği esnada saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

29.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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BURSA'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş (25), AZ Alkmaar- Galatasaray karşılaşmasını izlediği sırada saklandığı evde yakalandı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen, polise, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvaran hükümlü gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 24 kaydı olan ve 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Bağlaraltı Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden SÖS Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Eve dün saat 22.00 sıralarında baskın yapan ekipler, şüpheliyi AZ Alkmaar-Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlerken yakaladı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Aktaş, evine baskın yapan polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvardı. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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