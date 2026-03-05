Galatasaray Taraftarlarından Anlamlı Kan Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Taraftarlarından Anlamlı Kan Bağışı

Galatasaray Taraftarlarından Anlamlı Kan Bağışı
05.03.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Galatasaray taraftarları, kanser hastası çocuklar için iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen Galatasaray taraftarları ile eğitim çalışanları iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne Kayseri'nin farklı ilçelerinden gelen Galatasaray taraftarı ile eğitimciler ve öğrenciler kanser hastası çocuklar için kan verdi.

1905 Kayseri Galatasaray Taraftarlar Derneği Genel Sekreteri Metin Akkoç, AA muhabirine, dernek üyeleriyle birlikte KANKA Derneğiyle işbirliği yaparak, kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kanser tedavisi gören çocuk hastaların tedavilerine ramazan ayında bir nebze olsun katkı sağlamak için yola çıktıklarını anlatan Akkoç, taraftarlar arasında rekabetin her zaman güzel olduğunu bu rekabetin kan bağışında da yapılması gerektiğini ifade etti.

Taraftarlardan Mehmet Koç da Galatasaray'ın her zaman her yerde olduğunu vurgulayarak "Umarım çocuklar için umut olur verdiğimiz kanlar." dedi.

Talas Milli Eğitim Müdürü Osman Koç ise "KANKA'm olur musun?" projesi kapsamında 10 okulda öğretmenler, veliler ve yaşı tutan öğrencilerle birlikte kan vereceklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Halil İbrahim Göktürk Kaşıkçı, kan ihtiyacı olan küçük kardeşlerine destek olmak istediğini, okulunda kan bağışı için öncü olduğunu ve bundan dolayı mutlu hissettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Galatasaray, Erciyes, Kayseri, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray Taraftarlarından Anlamlı Kan Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

22:23
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:46:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarlarından Anlamlı Kan Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.