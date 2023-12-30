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Galatasaray and Fenerbahçe Flights from Saudi Arabia to Turkey Most Tracked on Flightradar24 - Son Dakika
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Galatasaray and Fenerbahçe Flights from Saudi Arabia to Turkey Most Tracked on Flightradar24

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, Turkcell Süper Kupa final maçının iptal edilmesi üzerine Türk Hava Yolları uçaklarıyla Türkiye'ye geri dönüyor. Galatasaray kafilesini taşıyan TK3235 ve Fenerbahçe kafilesini taşıyan TK-3307 sefer sayılı uçaklar, Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlar arasında yer alıyor.

Galatasaray and Fenerbahçe Flights from Saudi Arabia to Turkey Most Tracked on Flightradar24
30.12.2023 - 03:27,
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SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye dönen Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçaklar Flightradar24'de en çok takip edilen uçuşlar oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa final maçı öncesinde organizasyonda yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından iki takımda Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geri dönüyor. Galatasaray kafilesini taşıyan TK3235, Fenerbahçe kafilesini taşıyan TK-3307 sefer sayılı uçaklar uçuş takip programı flightradar24'te anlık olarak en çok takip edilen iki uçuş oldu.  Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçağın saat 05.09'da İstanbul Havalimanı'na, sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçağın ise 05.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Galatasaray and Fenerbahçe Flights from Saudi Arabia to Turkey Most Tracked on Flightradar24 - Son Dakika
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