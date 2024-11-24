Galatasaraylı Metecan'ın Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Galatasaraylı Metecan'ın Hayali Gerçek Oldu

Galatasaraylı Metecan\'ın Hayali Gerçek Oldu

Kelebek hastası Metecan, Galatasaray futbolcularıyla buluşarak hayalini gerçekleştirdi.

24.11.2024 00:46
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Muğla'nın Milas ilçesinde Galatasaray taraftarı kelebek hastası 15 yaşındaki Metecan Görgüç, Bodrum FK maçı için ilçeye gelen teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.

Galatasaray takımının ilçeye geleceğini öğrenen Metecan Görgüç'ün babası Emin Görgüç, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi ziyaret ederek, oğlunun Galatasaraylı futbolcularla görüşmeyi çok istediğini anlattı.

Böke de Görgüç ailesini maç sonrası Milas-Bodrum Havalimanı'na davet etti.

Burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularla bir araya gelen Metecan, formasını imzalattı.

Kaymakam Böke'ye teşekkür eden Metecan, "En büyük hayalim gerçek oldu. Çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA

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