Galeria Sitesi'nde Yerinde Dönüşüm Onaylandı

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Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi sakinleri yerinde dönüşüm için başvuruda bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde depremde yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi sakinleri tarafından kurulan "Galeria Mülk Sahipleri Platformu"nca çoğunluk sağlanarak yerinde dönüşüm kararı alındı.

Site sakinlerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yaptığı yerinde dönüşüm başvurusu onaylandı.

Platform sözcüsü Ender Budak, 14 ay boyunca 280 kişiden oluşan platform üyelerinin toplantı ve çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yerinde dönüşüm için yüzde 74 mülk sahibinin onayını alarak başvuru yaptıklarını aktaran Budak, şunları kaydetti:

"Başvurumuz onaylandı ve yerinde dönüşüme hak kazandık. Kaybedilen canlar geri gelmez, acımız büyük ama hayatın devam ettiği gerçeği önümüzde duruyor. Yoğun bir çalışmayla bu sonucu elde ettik. Bu hafta mülk sahiplerinin katılım ile proje tanıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Galeria Yaşam Merkezi'nin tekrar hayata geçmesi için mücadelemiz devam edecek."