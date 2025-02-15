Gana'da Kolera Salgınına Karşı Aşı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Gana'da Kolera Salgınına Karşı Aşı Kampanyası Başlatıldı

Gana'da 40 kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınına karşı 300 bini aşkın kişiye aşı yapılacak.

15.02.2025 00:46
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yıl başından bu yana 40 kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gana Sağlık Bakanlığı ve Gana Sağlık Hizmetleri (GHS), ülke genelindeki kolera vakalarına karşı başkent Akra'da bir aşılama kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, koleranın yayılmasını önlemek amacıyla başkentte 300 bini aşkın kişinin aşılanması hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB), Gana'da devam eden kolera salgınından etkilenen topluluklara yardım amacıyla 100 bin avro tutarında insani yardım fonu tahsis etti.

Gana, özellikle ülkenin Akra, Eastern, Central, Ashanti ve Western vilayetlerini etkisi altına alan kolera salgınıyla mücadele ediyor.

Ülkede yıl başından bu yana 4 binden fazla vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Gıda ve su yoluyla bulaşan "Vibrio cholerae" bakterisinin neden olduğu kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gana'da Kolera Salgınına Karşı Aşı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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