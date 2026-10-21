Gana lideri Mahama, Rusya-Afrika Zirvesi'nde Putin'den Ukrayna için ateşkes isteyecek

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Rusya'ya yapacağı ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki savaşın durdurulması için ateşkes ilan etmesini isteyeceğini belirtti.

Mahama, Londra'da düzenlenen Financial Times Afrika Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Rusya'da 28- 29 Ekim'de düzenlenecek "Rusya-Afrika Zirvesi" kapsamında gerçekleştireceği ziyareti, Putin ile ateşkes konusunda görüşmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Putin'i, Rusya-Ukrayna çatışmalarını durdurmaya ikna etmeye çalışacağını ifade eden Mahama, "Gerçekten, Rusya-Afrika Zirvesi için Rusya'ya gidiyorum ve mümkün olursa Devlet Başkanı Putin'i ateşkes ilan etmeye ikna etmeye çalışacağım." dedi.

Gana, tüm ülkelerle yatırım ortaklıklarına açık

Cumhurbaşkanı Mahama, Gana'nın uluslararası yatırım politikalarına da değinerek, küresel güçler arasındaki rekabetin ülkesinin yatırım tercihlerini belirlememesi gerektiğini vurguladı.

Gana'nın bağlantısızlık politikasının ülkeye önemli faydalar sağladığını belirten Mahama, "Herkesin dostuyuz, hiç kimsenin düşmanı değiliz. Gana'nın bağlantısızlık politikası bize iyi hizmet etti. Bu nedenle dünyanın her yerinden yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahama, ABD, Avrupa Birliği (AB), Çin ve Rusya ile dostane ilişkiler yürüttüklerini aktararak, yatırım ortaklıklarının jeopolitik rekabetten ziyade karşılıklı fayda ve adil kazanç temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Yatırımlarda tüm tarafların kazanç sağlamasının önemine işaret eden Mahama, "Mesele rekabet değil, yatırım ve kendimiz de dahil olmak üzere herkes için adil bir getiridir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahama, Gana'nın doğal kaynaklarından daha fazla ekonomik değer elde etmek amacıyla 2030'a kadar ham mineral ihracatını sona erdirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yatırımların yalnızca belirli bölgelerde refah oluşturmakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Mahama, ekonomik büyümenin yerel topluluklara da katkı sağlamasının önemine dikkati çekti.

Mahama, "Refah adacıklarının yoksul topluluklarla çevrili olduğu dönemi geride bıraktık. Güvenli bir çevre yatırımcının da çıkarınadır. Yoksulluğun ortasında refah sürdürülemez. Bu durum yatırımlar için de tehlike oluşturur. Dolayısıyla bu, herkesin kazandığı bir durumdur; sıfır toplamlı bir oyun değildir." diye konuştu.