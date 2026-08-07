Gannuşi'nin Cezaevi Durumuna Tepki - Son Dakika
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Gannuşi'nin Cezaevi Durumuna Tepki

Gannuşi\'nin Cezaevi Durumuna Tepki
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Özgür-Der, Tunus'taki Gannuşi'nin ağır sağlık sorunlarıyla cezaevinde tutulmasına karşı çıktı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

Şişli'deki Tunus Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına açıklama yapan Muhammet Yıldırım, eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin 2023 yılından bu yana "siyasi gerekçelerle rehin tutulduğunu" ifade etti.

Gannuşi'nin kritik olan sağlık durumunun daha da kötüleştiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Nisan 2023'ten bu yana cezaevinde tutulan 85 yaşındaki Gannuşi'nin son dönemde sağlık durumu oldukça ağırlaşmıştır. Parkinson ve tiroit hastası olan, ilerleyen yaşına rağmen maruz kaldığı ağır koşullar sebebiyle son bir ay içinde defalarca hastaneye kaldırılan Gannuşi'den sağlıklı haber alınamaması, ailesini ve tüm İslam ümmetini haklı olarak endişelendirmektedir."

Yıldırım, ilerleyen yaşı ve ağır sağlık sorunları göz önüne alınarak Gannuşi için ailesinin yanında, gerekli tıbbi bakımı alabileceği koşulların sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Cezaevi Durumuna Tepki - Son Dakika

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