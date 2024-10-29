Garsonla Tartışma Korkunç Sonuçlandı - Son Dakika
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Garsonla Tartışma Korkunç Sonuçlandı

Garsonla Tartışma Korkunç Sonuçlandı

Bursa'da bir restoran tartışmasında Hakan Ü., Volkan H.'yi bıçaklayarak yaraladı. Sanık tahliye edildi.

29.10.2024 11:39
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde, lokantada garsonla tartışan Hakan Ü. (27), kendisine tepki gösteren Volkan H.'yi (45), göğsünün altından bıçakladı. Volkan H. yaralı halde jandarma karakolu önüne kaçarak şüpheliyi yakalattı. Tutuklanıp, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, ilk duruşmada da tahliye olan Hakan Ü., Volkan H.'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Lokantada karşılaştığım Volkan ve arkadaşının yemek ücretini, kendi cebimden ödemek istedim. Kabul etmeyince sinirlendim. Tartışma sonrası onu bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl eylül ayında, Karacabey ilçesi kırsal Bayramdere Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla gece lokantada çorba içen Volkan H., iddiaya göre içki içtikten sonra aynı işletmeye gelip, yemek yiyen ve garsonla hesap nedeniyle tartışan Hakan Ü.'ye tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Hakan Ü. kasanın üstünde duran bıçağı alıp, Volkan H.'yi göğsünün altından bıçakladı. Volkan H., yaralı halde lokantadan koşarak uzaklaşırken, Hakan Ü. kendisini takip edip, çelme takarak düşürdükten sonra tekme ve yumruklarla darbetti. Hakan Ü.'nün elinden kurtulan Volkan H., jandarma karakolu önüne kaçıp, şüpheliyi burada nöbetçi olan görevlilere yakalattı. 21 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tutuklanan Hakan Ü. hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANIKTAN ŞİKAYETCİ OLMADI

Tutuklu sanık Hakan Ü.'nün yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Volkan H., "Gece lokantada arkadaşım ile kelle-paça yiyordum. Hakan Ü. garson ile tartışıyordu. Aralarına girmek isteyince kendisi kasanın üstünde duran bıçakla beni göğsümün altından yaraladı. Kaçtım. Peşimden gelip tekme atarak beni yere düşürerek tekme tokat darbetti. Bu kez onu yakalatmak için jandarmanın önüne koşarak gittim. Ardımdan gelince yakalandı. Ağabeyi, arkadaşım olduğu için sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

'ONUN HESABINI ÖDEMEK İSTEDİM TEPKİYLE KARŞILAŞTIM'

Mahkemede savunma yapan Hakan Ü., Volkan H.'nin arkadaşı olduğunu öne sürerek, "O gece lokantada Volkan ve arkadaşıyla karşılaştım. Onların yemek ücretini kendi cebimden ödemek istedim. Volkan kabul etmeyince sinirlendim. Çıkan tartışma sonrası onu bıçakladım. Sonra da yakalandım. Pişmanım" ifadesini kullandı.

Mahkemede söz alan sanık avukatı Alper Kahraman ise "Karacabey küçük bir ilçe olduğu için herkes birbirini tanıyor. Müvekkil öfke duygusunu kontrol etmekte güçlük yaşamakta ve buna ilişkin birçok raporu bulunmakta. Olay akşamı, iyi niyetli olarak, mağdur ve yanındaki arkadaşına ikramda bulunmak istedi. Buna rağmen aldığı cevap küfür içerikli olmuştur. Bu durumda, bir kez daha kontrolünü kaybetmiştir. Mağdurun şikayetçi olmaması dikkate alınarak müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müştekinin şikayetten vazgeçmesini dikkate alıp, yargılamayı ertelerken; sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Karacabey, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Yargı, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garsonla Tartışma Korkunç Sonuçlandı - Son Dakika

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