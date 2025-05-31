Gastrofest Ayvalık Festivalinin Açılışı Gerçekleştirildi

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Gastrofest Ayvalık, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu festival, Ayvalık'ın sadece damaklara değil, ruhlara da dokunan bir yaşam kültürünü dünyayla paylaşacak. Bu ilk buluşmada, lezzetin izini süren herkesi, Ayvalık'ın benzersiz atmosferini solumaya, bu ilk festivalin tarihine tanıklık etmeye ve sofralarımızın bereketini paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye'nin gastronomi merkezlerinden Ayvalık'ta bu yıl ilki düzenlenen Gastrofest Ayvalık başladı. Gastrofest Ayvalık alanında kurulan stantları gezen konuklar, Ayvalık'a özgü lezzetlerin tadına baktı.

Festivalin açılışına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, festival organizasyonu firmasının yetkilileri, gastronomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir festivali değil, Ayvalık'ın kalbinde atan eşsiz bir kültürü, zengin bir mutfak mirasını ve birlikte paylaşmanın keyfini kutlamak için bir araya geldik. İlk kez düzenlediğimiz ve sürekliliğini dilediğimiz GastroFest Ayvalık, Ayvalık'ın lezzet rotasını dünyaya tanıtmak, bu toprakların bereketini ve mutfağımızın inceliklerini paylaşmak için yola çıkıyor. Ayvalık; sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda Türkiye'nin en özel gastronomi duraklarından biridir. Zeytinyağımız, taptaze deniz ürünlerimiz, doğanın tarihi kentimize armağan ettiği otlarımız, köklü mutfağımız ve yüzyıllardır süregelen geleneklerimizle biz, bu topraklarda lezzetin gerçek anlamını yaşıyoruz. Üç gün sürecek bu özel festivalde; papalinadan deniz kestanesi lezzetlerine, taze otlu mezelerden böreklere, Ayvalık tostu, tescilli sepet peyniri, sakızlı kurabiye ve Ayvalık Lor Tatlısı'na kadar daha pek çok tat, usta şeflerin anlatımıyla hayat bulacak. Ama en önemlisi; bu festival, Ayvalık'ın sadece damaklara değil, ruhlara da dokunan bir yaşam kültürünü dünyayla paylaşacak. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen bu ilk buluşmada, lezzetin izini süren herkesi, Ayvalık'ın benzersiz atmosferini solumaya, bu ilk festivalin tarihine tanıklık etmeye ve sofralarımızın bereketini paylaşmaya davet ediyorum."

Başkan Akın da Balıkesir'in verimli topraklarında pek çok ürünün yetiştiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bunları paylaşmak da esastır. Bütün ilçelerimiz kendi güzelliklerini; mesela sadece Körfez'de yaşayanlara değil, Dursunbey'imizin en zirve köyünde yaşayan hemşehrilerimiz de bu güzellikleri gelip görmeli ve yaşayabilmelidir. Balıkesir'in o büyük coğrafyasındaki mücadele veren, emek veren çiftçi de, tarlada çalışan kadınlar da gelip buralarda gezip, görecek ve eğlenecek. Bizim böyle bir hayalimiz var ve biz bu hayalimizi gerçekleştirebilmek için çalışıyoruz. Ayvalık'ta da bir festival gerçekleştiriyoruz. Burada da katkılarımız oldu. Her yerde oluyor. 20 ilçede olduğu gibi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından konukların katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Gastrofest Ayvalık, yarın akşama (1 Haziran) kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.