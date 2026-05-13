GAÜN'de Gazetecilik Atölyesi

Basın İlan Kurumu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde gazeteciler, deneyimlerini paylaştı.

GAÜN İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen programda, kriz ve olağanüstü durumlarda medya etiği, doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

Programda gazeteciler, üniversite öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik anlayışı kazanmalarını sağlamak amacıyla deneyimlerini paylaştı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada huzur ve güven ortamının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kriz dönemlerinde gazeteciliğin öneminin daha da arttığını, doğru ve tarafsız haberciliğin toplum açısından önemli bir görev olduğunu ifade eden Doğan, İletişim Fakültesi öğrencilerinin gelecekte başarılı gazeteciler olarak önemli görevler üstleneceklerine inandığını dile getirdi.

GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahan da 15 Temmuz sürecinin Türk demokrasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından biri olduğunu belirterek, günümüzde doğru bilgiye ulaşmanın zor olduğunu ve öğrencilerin gazeteci adayı olarak toplumdaki algıyı oluşturmada önemli bir rol oynadıklarını kaydetti.

Programda, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Kerem Kocalar, Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Kadir Güneş, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın gazetecilik deneyimlerini paylaştı.

Doç. Dr. Süleyman Şahan, "Medya Etiği ve Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Programın sonunda gazetecilere plaket takdim edildi.