GAÜN'de Havacılık ve Mimarlık Fakülteleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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GAÜN'de Havacılık ve Mimarlık Fakülteleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Mimarlık fakültelerinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, mezun öğrencilere diplomaları verildi. GAÜN Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, öğrencilere hayal kurmayı, fikirlerini paylaşmayı ve başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. GAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce ise mezun olan öğrencilerin Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden birinden mezun olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Törenler, öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

11.07.2024 17:55
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Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Mimarlık fakültelerinde mezuniyet töreni düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen törende mezun öğrencilere diplomaları verildi.

GAÜN Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, törendeki konuşmasında, öğrencilere soru sorabilmeyi, düşündüklerini ifade edebilmeyi, fikirlerini paylaşmayı, hayal ettiklerini tasarlamayı, başkalarının fikirlerine saygı duymayı, herkesle dostluk ve kardeşlik içinde yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını kaydetti.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce de mezun olan öğrencilerle bir araya gelmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bazen stresli bazen neşeli günlerin olduğu dört yıllık lisans programını tamamlayarak Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden birinden mezun olmanın kıvancını yaşıyorsunuz. Her biriniz bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleği icra etmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Törenler, öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAÜN'de Havacılık ve Mimarlık Fakülteleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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