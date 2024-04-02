Gayrettepe'de Tadilat Halindeki Gece Kulübünde Yangın: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında tadilat halindeki gece klübünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İstanbul Valiliği olayda 3 kişinin yaşamanı yitirdiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.
Valililiğin açıklaması şöyle:
"02.04.2024 günü saat 12.47'de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Altun, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti.
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