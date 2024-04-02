Gayrettepe'de Tadilat Halindeki Gece Kulübünde Yangın: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Indiana'da elektrikli araçları kablosuz şarj eden otoyol projesi kamyonlar için test edilecek

Indiana'da Purdue Üniversitesi'nin mühendislik ekibi tarafından yürütülen bir proje kapsamında, elektrikli araçların otoyollarda seyir halindeyken kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlayacak bir sistem geliştiriliyor. Bu projenin bir aşaması olarak, kamyonlar için kablosuz şarj sisteminin ne ölçüde güç verebileceği ölçülecek. Test için Cummins Inc. tarafından sağlanan bir elektrikli kamyon kullanılacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde eyaletler arası yolların bir kısmına bu kablosuz şarj sistemi kurulması hedefleniyor.