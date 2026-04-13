Gazeteci Feyzullah Aktan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

13.04.2026 20:40
Edirne'nin Keşan ilçesinde 99 yaşında vefat eden gazeteci Feyzullah Aktan, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürekli basın kartı sahibi gazeteci Feyzullah Aktan'ın cenazesi toprağa verildi.

Keşan Devlet Hastanesinde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Aktan, hekimlerin müdahalelerine rağmen 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Aktan için ikindi vakti Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aktan'ın çocukları Cengizhan Aktan, Oğuz Yaşar Aktan ve Gülder Aktan Esim taziyeleri kabul etti.

Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine, yarım asrı aşkın süredir Keşan'da yayımlanan Önder gazetesinin bir nüshası konulan Aktan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Yenipazar'da 1927 yılında dünyaya gelen Aktan, 1935'te ailesiyle Türkiye'ye göç etti.

Mesleğe Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1951 yılında Özdilek gazetesinde başladı.

Aktan, yıllar içerisinde muhabirlik, foto muhabirliği, düzeltmenlik ve yazı işleri müdürlüğü, ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı.

Aktan, 1962'de Önder gazetesini kurdu. Keşan'a taşınması sonrası gazetenin idaresini de bu ilçeye taşıdı.

Köşe yazılarını "Kurtkapanı" mahlasıyla kaleme alan Aktan, gazetesini yarım asrı aşkın süre kesintisiz yayımladı.

Kaynak: AA

Feyzullah Aktan, Yerel Haberler, Güncel, Edirne, Keşan, Medya, Son Dakika

