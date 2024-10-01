Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Güneri Civaoğlu Hayatını Kaybetti

Kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında vefat etti. Cenaze töreni perşembe yapılacak.

01.10.2024 09:46
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Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Cıvaoğlu'nun cenazesinin perşembe günü saat 11.00'de Milliyet gazetesinde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.

Gazetecilik hayatına 1960'lı yıllarda başlayan, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalışan Cıvaoğlu, TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer aldı.

Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi bölümümde bir süre eğitim alan Cıvaoğlu, Tercüman gazetesinde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

Güneş gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de üstlenen Cıvaoğlu, 1986-1996 yıllarında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

1996'dan sonra Milliyet gazetesinde yazılarına devam eden Cıvaoğlu'nun, farklı sektörlerde birçok kişiyi konuk eden televizyon programı da yayınlandı.

Kaynak: AA

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