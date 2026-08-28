Gazeteci için tahliye vaadiyle dolandırıcılık

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.