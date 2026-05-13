Gazeteci İsmail Arı'nın Duruşması 5 Haziran'da

(ANKARA) - "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarından hakkında hapis cezası istenen gazeteci İsmail Arı'nın ilk duruşması 5 Haziran'da görülecek.
52 gün önce tutuklanan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarından 2 yıl 3 aydan, 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.
Davada mahkeme tensip incelemesini tamamladı. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının değerlendirildiğini belirtilerek, gazeteci Arı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. İlk duruşma, 5 Haziran'da saat 14.00'da görülecek.
