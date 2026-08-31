Gazeteci Kemal Öztürk'e Soruşturma - Son Dakika
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Gazeteci Kemal Öztürk'e Soruşturma

Gazeteci Kemal Öztürk\'e Soruşturma
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Kemal Öztürk, Suriye'deki Arap Alevilerine dair sözleri nedeniyle gözaltı kararıyla soruşturuldu.

(ANKARA) - Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında Suriye'deki Arap Alevilerine ilişkin sözleri nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı, bu kapsamda Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Öztürk hakkında NTV yayınında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Öztürk'ün gözaltına alınarak yarın SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

Kaynak: ANKA

Kemal Öztürk, Suriye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Kemal Öztürk'e Soruşturma - Son Dakika

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