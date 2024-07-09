Gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın Suudi Arabistan'da gözaltına alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı harekete geçti

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(ANKARA) - U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli gittiği Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları nedeniyle Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınan gazeteci Kurtuluş Demirbaş için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edildi.

Kurtuluş Demirbaş, U19 maçlarını takip için görevli olarak Suudi Arabistan'a gitti. Kurtuluş Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, 6 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek olan eşinin dönmediğini belirtti.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, durum 8 Temmuz itibarıyla Bakanlığın gündemine geldi. Yetkili, "vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edildiğini" ve konunun yakından takip edildiğini aktardı. Demirbaş'ın ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği de belirtildi.