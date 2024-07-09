Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Suudi Arabistan'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Gazeteci Kurtuluş Demirbaş, U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli olarak gittiği Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. Demirbaş'ın ailesi, ulaşamadıkları ve can güvenliğinden endişe ettikleri için Türk hükümetinden diplomatik girişimlerde bulunmasını ve avukat desteği talep etti. Meslektaşları da Demirbaş'ın adil yargılanması ve özgürlüğüne kavuşması için ulusal ve uluslararası meslek ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulundu.

09.07.2024 18:25
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(ANKARA) - Gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın, U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli gittiği Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları nedeniyle Suudi yetkililer tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Demirbaş'ın ailesi, 5 gündür ulaşamadıkları ve can güvenliğinden endişe ettikleri Kurtuluş Demirbaş için Türk hükümetinden diplomatik girişimlerde bulunmasını ve avukat desteği talep etti.

Kurtuluş Demirbaş, U19 maçlarını takip için görevli olarak Suudi Arabistan'a gitti. Kurtuluş Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, 6 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek olan eşinin dönmediğini belirtti. Eşiyle en son 5 Temmuz Cuma günü konuştuğunu ifade eden Pınar Demirbaş, "Son konuşmamızda 'Eşyalarımızı toparlıyoruz. Yola çıkacağız. İstanbul'a indiğimizde haber vereceğim' dedi. Sabah 'günaydın' mesajı attım ama 5 gündür yanıt alamadım, gözaltına alındığını ekip arkadaşlarından öğrendim" dedi.

Kurtuluş Demirbaş'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları nedeniyle Suudi yetkililer tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığından yardım talep eden Pınar Demirbaş, Bakanlığa sunduğu dilekçesinde şunları kaydetti:

"Eşimin, dönüş tarihi olan 6 Temmuz 2024'te saat 01.00 sularında kimliği bilinmeyen 3 kişi tarafından görevli bulundukları Taif King Fahd Stadyumu'nda önce pasaportunun sorgulandığı, ardından açıklama yapılmaksızın bu kişiler tarafından bir arbede ile stadın arkasında ifade edilen bir binaya götürüldüğü ve orada hiç kimse ile görüştürülmediği hususunu ekip arkadaşları tarafından öğrendim. Cidde Türk Konsolosluğu'na durumu bildirdim. Konsolosluğun talep ettiği bilgi ve belgeleri ilettim. Bu durum karşısında eşimin neden ve hangi amaçla rehin alındığını bilmemekle beraber, kendisinin içinde bulunduğu vaziyetin bilgisinden yoksunum ve haber alamamaktayım. Eşimin can güvenliğinden endişe duymaktayım. Mağduriyetimizin aydınlığa kavuşması hususunu ivedilikle ve önemle bilgilerinize arz ederim."

"Tüm gazeteciler ve insan hak örgütleri Kurtuluş Demirbaş'a destek olmalı"

Meslektaşları da Kurtuluş Demirbaş'ın adil yargılanması ve özgürlüğüne kavuşması için ulusal ve ulaslararası meslek ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, şu talepleri dile getirdi:

"-Derhal Konsolosluk Erişimi: Suudi yetkililerden, Kurtuluş Demirbaş'a derhal konsolosluk erişimi sağlanmasını talep ediyoruz. Kendisine gerekli hukuki yardımın sunulması ve sağlık durumunun kontrol edilmesi hayati önem taşımaktadır.

-Adil Yargılama: Uluslararası toplumu, Sayın Demirbaş'ın adil ve şeffaf bir şekilde yargılanmasını talep etmeye çağırıyoruz. Davasının uluslararası adalet ve insan hakları standartlarına uygun olarak ele alınması gerekmektedir.

-İfade Özgürlüğü: Kurtuluş Demirbaş'ın tutuklanması, dünya genelinde gazetecilerin karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gözler önüne sermektedir. İfade özgürlüğünün korunması ve gazetecilerin korkusuzca çalışabilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

-Devlet Desteği: Kurtuluş Demirbaş'ın ailesi, Türk devletinden avukat desteği talep etmektedir. Bu desteğin bir an önce sağlanması, Demirbaş'ın haklarının korunması açısından kritik öneme sahiptir."

Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Futbol, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Suudi Arabistan'da gözaltına alındı - Son Dakika

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