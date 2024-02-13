Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz, dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Hiçyılmaz için Üsküdar Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

13.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:37
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Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz dün geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Ergun Hiçyılmaz düzenlenen cenaze töreninin ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mesleğe 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi'nde başlayan gazeteci- yazar Ergun Hiçyılmaz, dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Ergun Hiçyılmaz için bugün Üsküdar Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hiçyılmaz'ın ailesi ile sevenleri ve gazeteci birçok isim katıldı. Taziyeleri aile adına kızı kabul etti. Gazetecinin tabutu üzerine Fenerbahçe forması koyan Bedri Baykan, Fenerbahçe marşı söyleyerek tabutu taşıdı. Ergun Hiçyılmazın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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