Gazeteci Yüsra Batıhan'a Hapis Cezası

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, gazeteci Yüsra Batuhan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gazeteci Yüsra Batıhan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere dair sosyal medya paylaşımları ve HDP Kriz Koordinasyon Merkezi verilerini paylaşması gerekçe gösterilerek, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma açıldı.

İddianamenin kabulünün ardından Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Batıhan'ın avukatı, "Öncelikle suçun oluşması için gerçeğe aykırı bir haber olması gerekmektedir. İddianamediki paylaşımlar gerçektir. Deprem zamanında organizasyonu AFAD yaptığı için el koyma olayı gerçekten olmuştur. Ayrıca deprem zamanında AFAD'ın uzun bir süre yargım götürmediği de gerçektir" savunmasını yaparak beraat talep etti.

Mahkeme, Batıhan'ın üzerine atılı "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediğini ve suçun işleniş şekli ve fiilin özelliklerini dikkate alarak 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Batıhan'ın cezasına takdiren altıda bir oranında indirim yaparak 10 ay hapis cezasıan çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.