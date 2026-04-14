Gazeteci Zafer Arapkirli'ye Hapis Cezası - Son Dakika
Gazeteci Zafer Arapkirli'ye Hapis Cezası

14.04.2026 18:47
Zafer Arapkirli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraat etti, 'yanıltıcı bilgi' suçlamasından hapis cezası aldı.

(İSTANBUL) - İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Zafer Arapkirli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraat kararı verdi. Arapkirli, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasından ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla hakkında açılan davanın duruşması için İstanbul Adliyesi'ndeydi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00 sıralarında başlaması beklenen duruşma yaklaşık 3 saatlik bir gecikmeyle başladı. Duruşma için Arapkirli'nin yazarlık yaptığı BirGün gazetesi yöneticileri başta olmak üzere meslektaşları, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, CHP PM Üyesi Baran Seyhan da adliyede idi.

Savunmasına "Olmayan, hatta yakınından bile geçilmemiş bir suça ya da suçlara karşı bir savunma yapmaya kalkışmayacağım. Değerli Avukatlarım, zaten hukuki yönden bunu az sonra yapacaklar." sözleriyle başlayan Arapkirli şunları söyledi:

"İktidar sık sık gazetecileri, yani bağımsız gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyarak, halkın bilgi ve haber alma hakkına engel olmak istiyor"

"Ben burada (hazır, ortamda bir sayın savcı da varken) daha ciddi ve gerçek bir suçu ihbar etmek istiyorum. 'Halkı topluca ve kesif bir karanlığa sevk etmek suçu'... Bugünün siyasi iktidarı, benim bugün burada maruz kaldığım durum gibi, sık sık gazetecileri, yani bağımsız gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyarak, halkın bilgi ve haber alma hakkına engel olmak istiyor. Kimi zaman böyle, olmayan suçlardan dolayı mahkemelere getirip götürerek, kimi zaman sevgili meslektaşlarım İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ, Furkan Karabay, Sinan Aygül gibi hapse atarak bunu yapmaya çalışıyorlar."

Yaptığımız hemen her habere ya da yoruma, bir 'Cumhurbaşkanına hakaret' 299/1, iki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' 216/1, üç 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' 217/A gibi bir kulp takarak gazeteciliği cezalandırmaya çalışıyorlar. Bugünkü siyasi iktidar, yargıyı kullanarak, bir çağdışı karartma ve halkın bilgi almasını engelleme faaliyeti yürütüyor.

"'Susturma harekatı' var gücüyle devam ediyor"

İnsanların en temel haklarından biri olan ve hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hem de uluslararası evrensel beyannamelerle güvence altına alınmış bulunan bu hakkı engelleme suçu, sistematik olarak işlenmektedir. Bunun yapılması suretiyle, canım memleketim, basın özgürlüğü fikir ve ifade özgürlüğü gibi liglerde, uluslararası sıralamalarda 150-160'ncı sıralara düşmektedir. Sadece gazetecilere karşı değil, hakkını arayan işçiye, sendikacıya, öğrenciye, çevre ve doğa savunucusuna, emekçiye, emekliye, kadın hakkını, hayvan hakkını, çocuk hakkını, hasta hakkını, eğitim hakkını savunana karşı da bu ayıplı 'susturma harekatı' var gücüyle devam ediyor.

Bizler de, kalemini muktedire kiralamamış, satmamış, boyun eğmeyi reddeden bağımsız gazeteciler olarak; bunları anlattığımız için, yani ülkenin iyi yönetilemediğini, halkın yoksulluk, açlık ve perişanlığa sürüklendiğini, eğitimin ve sağlığın neredeyse 100 yıl geriye götürüldüğünü, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığını anlattığımız için... sürekli "sanık" sandalyesine oturup oturup kalkıyoruz.

Tekrar ediyorum, burada işlemediğim bir suça karşı savunma yapmaya çalışmayı gereksiz bir zaman kaybı buluyor, tam tersine yukarıda izah etmeye çalıştığım bu ağır suçu ihbar ediyor ve beraatımı talep ediyorum"

Kaboğlu, 217/A'ya Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi

Aynı zamanda Arapkirli'nin avukatı olan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da MHP'li Fethi Yıldız'ın TCK "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçunu düzenleyen 217/A maddesine yönelik son dönemdeki eleştirilerini anımsattı, bu düzenlemenin kabulünün ardından maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi.

Bir beraat bir mahkumiyet

Yargılama sonucu kararını açıklayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Zafer Arapkirli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraat kararı verirken, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasından ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda hükmün geri bırakılması uygulanmadı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gazeteci Zafer Arapkirli'ye Hapis Cezası - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazeteci Zafer Arapkirli'ye Hapis Cezası - Son Dakika
