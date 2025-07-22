Gazeteciler Basın Özgürlüğü İçin Bir Araya Geldi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteciler bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıya, ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Ceren Deniz ile yönetim kurulu üyeleri, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Deniz, burada yaptığı konuşmada, 24 Temmuz'un basın özgürlüğü için mücadele günü olduğunu söyledi.

Türk basınında sansürün 24 Temmuz 1908'de kaldırıldığını hatırlatan Deniz, "117 yıl önce başlayan asırlık mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

AGC Başkanı Taş da acilen basın meslek yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, çıkarılacak yasada gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğinin kapsamlı şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Tüm meslek gruplarında belirli eğitim ve kriterler olduğunu vurgulayan Taş, "Önüne gelenin internet sitesi açtığı bir pozisyonda olması bizi üzüyor. Çünkü gazeteciler, toplumun önemli, özel insanlarıdır. Eczacı, avukat eğitimini almadan nasıl iş yerini açamıyor, görevine başlayamıyorsa gazeteci olmanın da belirli kriterleri olmalıdır." diye konuştu.