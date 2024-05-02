Gazeteciler: Gazze'de ve İsrail'de basın özgürlüğü yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazeteciler: Gazze'de ve İsrail'de basın özgürlüğü yok

Gazeteciler: Gazze\'de ve İsrail\'de basın özgürlüğü yok

İngiltere'deki Ulusal Gazeteciler Sendikasının (NUJ) Londra Dergi Kolu temsilcisi Gary McFarlane ve NUJ Serbest Haberciler Kolu yöneticisi Mariam Elsayeh, Gazze'deki gazetecilerin durumunu, İsrailli gazetecilerin yaşadıklarını ve Batı medyasının Gazze'deki gelişmelere yaklaşımını, basın özgürlüğü açısından değerlendirdi. McFarlane ve Elsayeh, gazetecilerin gerçeği söylemek için var olduğunu belirterek, İsrailli gazetecilerin de sansüre uğradığını ve Gazze'deki yıkımın İsraillilere gösterilmediğini öne sürdü. Ayrıca, Gazze'deki gazetecilerin kasten hedef alındığını ve öldürüldüğünü belirten Elsayeh, gazetecilerin savaş suçlarına ilişkin kanıt sağladığını ifade etti.

02.05.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'deki Ulusal Gazeteciler Sendikasının (NUJ) Londra Dergi Kolu temsilcisi Gary McFarlane ile NUJ Serbest Haberciler Kolu yöneticisi ve Etik Konseyi üyesi Mariam Elsayeh ne Gazzeli gazeteciler ne de İsrailli ve yabancı gazeteciler için basın özgürlüğünün bulunduğunu söyledi.

McFarlane ve Elsayeh, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Gazze'de görev yapan gazetecilerin durumunu, İsrailli gazetecilerin yaşadıklarını ve Batı medyasının Gazze'deki gelişmelere yaklaşımını, basın özgürlüğü açısından değerlendirdi.

McFarlane, gazetecilerin gerçeği söylemek için var olduğunu belirterek "Gazeteciler haber vermek, gerçeği yaymak, iktidara gerçeği söylemek için var. İsrailliler bunu biliyor ve gazetecileri hedef alıyor. 140 gazeteci öldürüldü. İsrailliler, görevleri başındaki gazetecileri öldürüyor ki soykırım haberleri Gazze'den dışarı çıkmasın." diye konuştu.

Gazze'deki gazetecilere düzenlenen saldırıların yanında bölgeye yabancı gazeteci girişine de müsaade edilmediğini hatırlatan McFarlane, az sayıda medya gezisinin yapıldığını ancak bunların İsrail ordusu tarafından yakından izlendiğini ve "görülmesi istenmeyenlerin gösterilmediğini" ifade etti.

"Bu savaşta basın özgürlüğü yok." diyen McFarlane, Batı medyasını eleştirerek "Batı medyası da İsrail'in kendi ihtiyaçlarına göre söylemini çarpıtmasına izin vererek suç ortağı oluyor." dedi.

McFarlane, İsrailli gazetecilerin de sansüre uğradığını belirterek bu şekilde Gazze'deki yıkımın İsraillilere gösterilmediğini öne sürdü.

Gazze'de yaşananların Batı medyasında yer almadığı ve haberlerin sosyal medyadan takip edildiğini vurgulayan McFarlane, "İsrail'in Orta Doğu'daki en demokratik ülke olduğunu söylüyorlar. Bu, tamamen yalan." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da İsrail diye bir devletin olmasının, Batı'nın çıkarına olduğunu söyleyen McFarlane, "İsrail, Orta Doğu'da Batı çıkarlarının bekçisidir." ifadesini kullandı.

"Gazeteciler savaş suçlarına ilişkin kanıt sağlıyor"

NUJ Serbest Haberciler Kolu yöneticisi ve Etik Konseyi üyesi Elsayeh de Gazze'deki gazetecilerin kasten hedef alındığını, susturulmaya çalışıldığını ve öldürüldüğünü belirtti.

Öldürülen gazeteci oranının, öldürülen sivil oranına göre 6 kat yüksek olduğunu söyleyen Elsayeh, "Bu, gerçeği susturmaktır." dedi.

Elsayeh, Gazze'deki gazetecilerin yapay zeka aracılığıyla tespit edilip hedef alındığına yönelik iddialara değindi.

NUJ ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu olarak 55 yabancı gazetecinin Gazze'ye girmesi için İsrail makamlarına talepte bulunduklarını ancak hiçbiri için olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Elsayeh, İsrail ordusunun da elindeki bilgileri paylaşmadığını dile getirdi.

Elsayeh, gazetecilerin bölgede iyi iş çıkardığını da belirterek "Birçok uluslararası kuruma, işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıt sağlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sendika, İsrail, Londra, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler: Gazze'de ve İsrail'de basın özgürlüğü yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 12:48:31. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteciler: Gazze'de ve İsrail'de basın özgürlüğü yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement